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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в Москве обновил минимум с начала эпидемии

Показатель составил 0,57

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг снизился до 0,57, обновив минимум с начала эпидемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Прежний минимум - 0,6 - был зафиксирован в столице 9 февраля.

В России в целом показатель уменьшился и составил 0,88, что является наименьшим значением с 7 января 2022 года.

Индикатор остается выше единицы только в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Воронежской и Нижегородской областях, где он равен 1,01.

В Пермском крае коэффициент составил 0,98, в Красноярском крае и Самарской области - 0,96, в Ростовской области - 0,95, в Свердловской - 0,92. В Санкт-Петербурге он снизился до 0,61, в Подмосковье - до 0,55.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
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