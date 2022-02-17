Песков объявил старт конкурса медиагрантов Русского географического общества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил в четверг начало конкурса медиагрантов (РГО) 2022 года. Мероприятие прошло в московской штаб-квартире организации, медиасовет которой возглавляет представитель Кремля.

В начале церемонии Песков поприветствовал собравшихся журналистов, представителей РГО и участников мероприятия из регионов, подключившихся по видеосвязи. "Главное, почему я вас пригласил, это чтобы сообщить вам приятнейшее известие: с сегодняшнего дня мы объявляем старт очередной грантовой кампании для медиа Русского географического общества", - сказал Песков.

Он пояснил, что прием заявок продлится на протяжении трех недель и завершится 11 марта. "Таким образом, с 17 февраля по 11 марта РГО собирает заявки на медиагранты в этом году", - заключил Песков. Он подчеркнул, что такие гранты очень востребованы и популярны, максимальный размер достигает 1,8 млн рублей.

Средства в рамках грантов направляются на поддержку медиапроектов в тематике, близкой ценностям РГО. Это, в частности, изучение географических открытий и исторических фактов, популяризация путешествий по России, бережное отношение к окружающей среде и спасение дикой природы, сохранение редких видов животных и культурного наследия народов страны.

Максимум гибкости и акценты

Песков рассказал, что из-за пандемии в последние "два окаянных года" было тяжело работать с грантами: некоторые проекты сдвигались по срокам вправо, а некоторые - отменялись. С учетом этого в РГО старались проявлять максимум гибкости.

В этом году несколько иной стала и направленность конкурса. Ранее общество отдавало предпочтение в основном поддержке документальных фильмов и телепрограмм. Сейчас, как отметил представитель Кремля, ситуация в медиа меняется: больше нет газет и телеканалов в чистом виде, но есть большие мультимедийные комплексы, включающие разные платформы и каналы информации.

"Поэтому мы будем делать акцент при рассмотрении того огромного объема заявок, который мы ожидаем, именно на мультимедийные платформы, связанные с интернетом, связанные с блогерством, связанные с социальными сетями. Потому что именно из этих источников, как сейчас свидетельствуют все социологические исследования, в большей степени среднее и молодое поколение получает информацию", - рассказал председатель медиасовета.

По его словам, в РГО исходят из того, что представители старшего поколения обладают гораздо более серьезными знаниями о географии России. Поэтому сейчас важно ориентироваться на тех, кто "еще в своей жизни не успел как следует попутешествовать и заинтересоваться географией", добавил Песков.

В РГО намерены ориентироваться на все подходящие для этого площадки, включая "ВКонтакте", YouTube и Rutube, TikTok. Акцент планируется в большей степени сделать на тех пользователей, кто уже успел набрать на этих платформах авторитет.

О медиагрантах

Русское географическое общество выделяет медиагранты с 2010 года. За это время поддержку получили 274 проекта, на эти цели выделено больше 500 млн рублей. РГО финансово поддерживает создание документальных и научно-популярных фильмов, циклов телевизионных и радиопрограмм, мультипликационных роликов, мультимедийных проектов, производство другого контента, тематика которого соответствует целям и задачам общества. В 2021 году конкурс медиагрантов не проводился из-за пандемии коронавируса.