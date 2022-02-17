Объявлен шорт-лист международного конкурса News Photo Awards. A Changing World

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Жюри фотоконкурса News Photo Awards. A Changing World, который проводит информационное агентство России ТАСС, опубликовало на официальном сайте конкурса шорт-лист работ по итогам голосования.

"Мы получили тысячи фотографий со всего мира. В них нашли отражение все ключевые события прошлого года. Участники конкурса продемонстрировали, в каких сложных и опасных условиях порой работают фотожурналисты. На конкурс было прислано очень много сильных работ, выбрать лучшие для шорт-листа было весьма непросто, и я благодарю всех членов нашего большого международного жюри за уделенное время и профессиональные оценки", - сказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС, председатель жюри конкурса Григорий Дукор.

Авторы будут бороться за Гран-при и за победу в четырех номинациях - News ("Новости"), People & Lifestyle ("Люди и образ жизни"), Нealthcare ("Здравоохранение"), Environment ("Окружающая среда").

Фотографии оценивали 12 экспертов, являющихся признанными специалистами в области фотожурналистики и представляющих ведущие мировые СМИ: Action Press, AFP, Anadolu, ANSA, DPA, EFE, Kyodo News, Yonhap, Xinhua, ТАСС и др.

О конкурсе

На конкурс поступило около 5 тыс. работ от фотографов из 74 стран. Среди них - репортеры из Anadolu, Associated Press, EFE, Kyodo News, Metropoles, Reuters, Saudi Press Agency, Xinhua и др. Больше всего заявок пришло из Китая, США, Индии, Турции, Бразилии, Испании и России.

Церемония объявления победителей конкурса пройдет 24 марта в онлайн-формате. Обладатель Гран-при получит $10 тыс., а победители в номинациях News ("Новости"), People & Lifestyle ("Люди и образ жизни"), Нealthcare ("Здравоохранение"), Environment ("Окружающая среда") - по $3 тыс.

Международная платежная система Mastercard - генеральный партнер News Photo Awards. A Changing World.

News Photo Awards. A Changing World - второй фотоконкурс, организованный агентством ТАСС. Темой первого стало преодоление пандемии коронавируса - Overcoming COVID.