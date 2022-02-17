В Роспотребнадзоре заявили, что у подростков постковидный синдром менее выраженный

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Постковидный синдром у подростков менее выраженный, чем у взрослых. Чаще всего подростки жалуются на снижение способности к обучению и проблемы с памятью, сообщила в четверг заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"В целом, действительно, подчеркну, что менее выраженный постковидный синдром [у подростков]. Чаще подростки жалуются на то, что снижается способность к обучению, к запоминанию, и это действительно больше всего беспокоит, потому что снижается результативность в учебе, снижается успеваемость, и это действительно надо учитывать и родителям, и учителям, чтобы вовремя выявить и вовремя помочь ребенку", - сказала она в эфире телеканала "Доктор".

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского Университета Даниил Мунблит подтвердил, что у подростков в первую очередь наблюдается усталость. "В первую очередь подростки жалуются на нейрокогнитивные какие-то проблемы - проблемы с памятью, "туман" в голове, на все то, на что жалуются взрослые. Просто намного большее количество взрослых сталкиваются с этим, нежели детей", - заключил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что дети составляют 17% от общего числа заболевших ковидом в стране.