Опрос: большинство россиян считают, что не заражались коронавирусом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Более 50% опрошенных россиян думают, что не болели коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Так, согласно данным опроса, 52% опрошенных россиян ответили отрицательно на вопрос о том, болели ли они коронавирусом, в то время как 26% заявили, что болели и анализы это подтвердили. У 7% респондентов проявились симптомы ковида, но анализы заболевание не подтвердили. Еще 13% заметили у себя проявления болезни, однако сдавать анализы не стали.

В группе тех, кто ответил положительно на вопрос о перенесенном заболевании и проявившихся симптомах, 79% опрошенных сталкивались с последствиями перенесенного коронавируса. Самым популярным симптомом постковида оказалось нарушение вкусов и запахов - его испытывали 49% переболевших. Еще 38% отметили общую слабость, 29% - одышку при физических нагрузках. Порядка 19% перенесших ковид также столкнулись с бессонницей, на ухудшение настроения и тревожность пожаловались 17% и 16% соответственно.

Также 22% людей, переболевших ковидом, отметили у себя другие осложнения. Среди них - ухудшение, памяти, зрения, слуха, рассеянность, длительный кашель, выпадение волос и прочее.

Как россияне восстанавливались после ковида

Несмотря на проявившиеся последствия, большинство россиян (80%), ответивших положительно на вопрос о перенесенном заболевании, проявившихся симптомах и последствиях, предпочли не проводить какие-либо специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению после перенесенного коронавируса. Из тех, кто все же прибег к восстановлению, 64% выбрали пропить медикаменты, 54% гуляли на свежем воздухе, а 42% занимались дыхательной гимнастикой.

В целом большинство россиян - 61% - уверены, что при слабости, утрате способности к продолжительной физической или умственной деятельности после перенесенного коронавируса необходимы специальное обследование и консультация врача. Еще 19% считают, что прием лекарственных препаратов и витаминов ускорит восстановление, 11% уверены, что все пройдет само.

При этом опираться на полученные данные, как на статистические данные по заболеваемости коронавирусом в России, не стоит, подчеркнули в ВЦИОМ. "Ответы респондентов носят субъективный характер, отражают индивидуальные трактовки собственного состояния здоровья человеком и не могут характеризовать реальную эпидемиологическую ситуацию", - говорится в материалах опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 января 2022 года в формате телефонного интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.