Чернышенко: смена студентом программы обучения не приведет к размытию его образования

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Возможность у российского студента вуза поменять свою программу обучения после второго курса не приведет к размытию образования. Это позволит обучающимся осознанно подходить к выбору профессионального пути, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в ТАСС.

"К размытию образования, безусловно, не приведет. Обучение будет идти в соответствии с образовательными стандартами, там есть конкретные, обязательные требования к такому обучению. <...> Студенты получат базовые знания за первые годы обучения, которые достаточно универсальны, а дальше, действительно, должна быть гибкость в выборе своего будущего профессионального пути и получении специализированного образования. Как раз там самая фокусировка, которой мы добиваемся сейчас в науке", - сообщил Чернышенко.

Он напомнил, что Минобрнауки РФ создало всю нормативную базу для возможности такого выбора.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в свою очередь добавил, что нормативная база позволяет студенту после второго курса выбрать смежную специальность, например, если он изучал физику, то может пойти на углубленное изучение IT. "Речь, конечно, не идет каких-то несоотносимых вещах, допустим, о материаловедении и востоковедении. <…> Нормативная база позволяет двигаться студенту именно по смежным специальностям и направлениям, студенты очень активно этим пользуются", - добавил Фальков.

По итогам послания Федеральному собранию в 2020 году президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность для студентов после второго курса менять образовательную траекторию, проходить обучение по смежным направлениям. Это должно позволить студентам получать как фундаментальную подготовку, так и целый набор необходимых, современных, востребованных компетенций.