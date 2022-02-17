В Иркутскую область поступило оборудование для хранения медицинского кислорода

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Партию из 30 криогенных газификаторов - высокотехнологичного оборудования для хранения медицинского кислорода - закупили в Иркутской области. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение больниц газом, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Криогенные газификаторы, предназначенные для хранения кислорода, доставлены в Иркутскую область из Китая. Это около 30 емкостей объемом от 3 до 20 тонн. Высокотехнологичное оборудование разместят на территории больниц региона в целях бесперебойного снабжения медицинских учреждений кислородом", - говорится в сообщении.

Оборудование уже разместили в Усольской городской больнице и Клиническом госпитале для ветеранов войн в Иркутске. В ближайшее время планируется провести пуско-наладочные работы. Всего газификаторами оснастят более 20 медицинских учреждений региона.

Приобретением и установкой газификаторов занимается единственный в Приангарье производитель медицинского кислорода в промышленных масштабах. Он выпускает 16 тонн газа в сутки. В условиях пандемии коронавируса это не покрывает потребности Иркутской области, поэтому кислород также закупается в других регионах.

Производственные мощности этого предприятии будут увеличены до 42 тонн в сутки. Фонд развития промышленности (ФРП) в сентябре 2021 года принял решение предоставить компании заем в размере почти 140 млн рублей на обновление и модернизацию. Общая стоимость проекта по увеличению мощностей - 279,3 млн рублей. Основные строительно-монтажные работы начнутся ориентировочно в апреле 2022 года.

В Иркутской области, по данным регионального оперштаба на 17 февраля, подтверждено 217 714 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост, который 11 февраля достиг 3,7 тыс. человек, снизился до 2,9 тыс. В больницах находится 3 971 пациент. За время пандемии выздоровели 162 773 человека, умерли 7 857.