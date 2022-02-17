Песков сообщил, что пока нет планов об участии Путина в экспедиции РГО

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Точных планов по участию президента Владимира Путина в одной из экспедиций Русского географического общества (РГО) пока нет, но глава государства продолжит эту практику, как только позволит обстановка. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента, председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиагрантов Русского географического общества.

"Точных планов по [участию Путина в] экспедиции сейчас пока нет. Последние два года, естественно, оказали влияние. Планировать в этом смысле очень тяжело, а иногда просто невозможно", - отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент неоднократно участвовал в экспедициях, которые имеют отношение к Русскому географическому обществу или к инициированным им проектам. "Я не сомневаюсь, что рано или поздно, когда это будет удобно президенту, и когда обстановка будет позволять - вы знаете, что сейчас так потряхивает, чуть-чуть неспокойно - так или иначе президент продолжит эту практику", - заверил пресс-секретарь.

По его словам, Путин - "человек безгранично влюбленный и восхищенный" Россией и ее географией, он "черпает силы только проводя какие-то редкие дни отдыха в дальних уголках страны".

Песков также добавил, что глава государства не снимает своего личного контроля по основным проектам РГО - по защите тигров, леопардов, белуг и т.д. "Там же ученые продолжают работать, и все это находится под контролем президента", - сказал представитель Кремля.