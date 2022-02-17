В ДФО численность группировки РСЧС по борьбе с пожарами составит более 12 тыс. человек

ТАСС, 17 февраля. Численность группировки РСЧС по борьбе с природными пожарами на территории Дальнего Востока превысит 12 тыс. человек, сообщила в четверг журналистам пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральному округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"В 2022 году для непосредственного тушения природных пожаров на территории Дальневосточного федерального округа спланирована группировка РСЧС численностью более 12 тыс. человек, свыше 4 300 единиц техники, 20 воздушных судов, - говорится в сообщении.

В 2021 году на территории ДФО было зарегистрировано 3 597 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. Для повышения эффективности мероприятий по защите населения и территории от пожаров на Дальнем Востоке президентом России и правительством были даны несколько поручений. "В частности, в два раза увеличен объем средств для регионов федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Дальневосточным регионам на указанные цели выделено 6,4 млрд рублей. Финансирование доведено Дальнего Востока в полном объеме", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что наибольшая площадь пожаров в 2021 году была зафиксирована в Якутии, в августе прошлого года лесной огонь перешел на территорию якутского села Бясь-Кюель, сгорели шесть многоквартирных домов (15 квартир) и 26 индивидуальных, пострадавших не было. "Мы должны обратить особое внимание на противопожарные меры, принимаемые в Якутии. Выделен достаточный объем со стороны федерального бюджета и со стороны бюджета республики. Глава региона [Айсен Николаев] оставил финансирование на уровне предыдущего года, плюс добавилось увеличенное в пять раз по Якутии финансирование за счет бюджета Российской Федерации, должны быть приняты все необходимые меры для того, чтобы не допустить переход лесных пожаров на населенные пункты", - цитирует пресс-служба полпредства Трутнева.

Кроме этого, вице-премьер отметил вопрос выдачи разрешения регионам на вырубку леса для обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов для защиты поселений. "Полпред отметил, что необходимость решения этого вопроса можно рассмотреть, в том числе, через возможность принятия закона по территориальному принципу. Рослесхозу поручено представить предложения о проведении межведомственного согласительного совещания по вопросу внесения изменений в законодательство, регулирующее вопросы вырубки защитных лесов в целях обеспечения защиты населенных пунктов от лесных пожаров, - отмечается в сообщении.

"Было поручение, связанное с возможностью муниципалитетов делать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом там, где это необходимо, где идет волна пожаров. Сегодня у муниципалитетов такой возможности нет. Поручение надо выполнить до начала пожароопасного сезона", - добавил Трутнев.