Минпросвещения подключит студотряды к обновлению школьной инфраструктуры

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения подключит студотряды к проекту модернизации школьной инфраструктуры, согласно которому до конца 2026 года в стране планируется провести капремонт 7,3 тыс. зданий школ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"По поручению президента РФ Министерство просвещения в этом году запускает федеральную программу "Модернизация школьных систем образования" по обновлению школьной инфраструктуры. В результате до конца 2026 года в стране планируется провести капитальный ремонт 7,3 тыс. зданий школ. К реализации данной программы мы планируем привлечь наших студентов колледжей, обучающихся по строительным профессиям, в составе студенческих отрядов. Уверен, что во взаимодействии у нас получится реализовать эту совместную задачу на высоком уровне", - приводятся слова Кравцова.

Отмечается, что Минпросвещения России и Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" подписали в четверг на форуме "Трудкрут" соглашение о сотрудничестве. К реализации программы будут привлечены студенты, обучающиеся по строительным профессиям, из 1 260 колледжей страны.

17 февраля в РФ отмечается День российских студенческих отрядов, который был учрежден указом президента Владимира Путина в 2015 году.