Поисковикам могут предложить маркировать токсичный контент в интернете

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поисковым системам в интернете могут предложить маркировать токсичный контент, а также "занижать" его в поисковой выдаче. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в четверг.

"Поисковые системы могли бы в своих поисковых выдачах либо маркировать такой контент как токсичный на основании того реестра, который планируется к созданию, либо [должна проводиться] пессимизация таких ресурсов в поисковой выдаче, то есть занижение их", - сказал он в рамках расширенного заседания на тему "Противодействие токсичному контенту в интернете" в Общественной палате.

По словам Зайцева, владельцы платформ в интернете также могли бы маркировать тот контент, который будет признан токсичным, и ограничивать доступ к нему со стороны детей.

"Например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, в том числе, к примеру, распространения рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют. В конце концов, удаление аккаунтов нарушителей, которые постоянно распространяют такого рода токсичный контент", - добавил он.

В общей сложности за все время работы с 2013 года Роскомнадзор заблокировал и удалил порядка 2 млн страниц сайтов, единиц контента, доменов, которые специализируются на распространении запрещенных материалов. При этом ряд иностранных площадок по-прежнему не удаляют такой контент, несмотря на штрафы.

"Есть несколько тысяч материалов, которые ими не удаляются. При этом есть определенный механизм давления на них, в том числе административные штрафы. В общей сложности мы наложили более 250 млн штрафов в последний год. Наложили штрафы за повторные нарушения, которые оборотные, более 9 млрд на иностранцев. Но вместе с тем мы понимаем, что с распространением деструктивного контента нужно бороться по всем направлениям", - заявил он.