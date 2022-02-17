Путин назвал наступательную борьбу с криминалом приоритетом для МВД России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для МВД. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии министерства.

"Важнейший приоритет - активная, наступательная борьба с криминалом", - сказал Путин, перечисляя важнейшие задачи, на которых, по его мнению, должны сосредоточиться в МВД.

Путин потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в РФ.

"В прошлом году в федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", - сказал Путин.