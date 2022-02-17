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Путин призвал формировать в обществе неприятие хамского поведения на дорогах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ситуация на дорогах России стала лучше, но в ДТП до сих пор гибнет много людей, и нужно формировать в обществе неприятие безответственного вождения. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД РФ.

Он отметил, что подразделения ГИБДД традиционно подвергаются критике, однако "порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше". Обратив внимание на небольшое снижение показателей по дорожным авариям, Путин подчеркнул, что "в ДТП по-прежнему погибает много людей, [в том числе] и много детей, к сожалению".

"Важно продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах", - сказал глава государства, призвав "формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах".

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