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Штатная численность подразделений по борьбе с киберпреступностью МВД увеличена на 70%

Штатная численность подразделений по борьбе с киберпреступностью МВД увеличена на 70% - Колокольцев.

Вторая волна отбора кампусов мирового уровня при вузах продлится до 1 апреля
Прием заявок будет проходить на портале прокампус.рф
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