В Черногории смягчили противоэпидемические меры

БЕЛГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Институт общественного здоровья Черногории объявил о смягчении противоэпидемических мер. Как сообщил в четверг журналистам директор института Игор Галич, послабления вступают в силу с 18 февраля и будут действовать до 4 марта текущего года.

Согласно одобренным правилам, гражданам разрешат проводить свадьбы, дни рождения и другие частные мероприятия. Условием для участия будет наличие сертификатов о перенесенном заболевании, вакцинации или отрицательном тесте на коронавирус, а также возможность размещения людей с расчетом 10 кв. метров на человека.

Также новые меры затронут режим работы мест общественного питания. Теперь они могут быть открыты с 7 утра до часа ночи. Посетителям заведений необходимо иметь Covid-сертификаты. Кроме того, гражданам разрешат организацию похорон в присутствии до 50 человек при условии, что будут соблюдены эпидемиологические меры.

Правила для туристов в Черногории останутся без изменений. Иностранные граждане могут въехать в республику через любой пограничный пункт при наличии одного из следующий документов: подтверждение о прохождении полной вакцинации не позднее 6 месяцев назад; наличие справки об отрицательном ПЦР тесте на коронавирус, выданной не позднее 72 часов; негативный экспресс-тест на наличие вируса не старше 48 часов, а также подтверждение о перенесенном заболевании, которое действительно полгода.