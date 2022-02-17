Путин положительно оценил работу МВД в условиях пандемии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Система МВД, несмотря на сложную обстановку из-за пандемии, действует настойчиво, устойчиво и надежно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД.

"Уважаемые товарищи, сегодня на расширенной коллегии вам предстоит проанализировать результаты работы по ключевым направлениям, обсудить ближайшие и перспективные задачи, - сказал Путин. - Сразу скажу, что, несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, все-таки это серьезная нагрузка на ведомство в целом, и министр сейчас доложил, что почти половина тех, кто собирался принимать участие в нашем мероприятии, заболела, вся система МВД действует настойчиво, устойчиво и надежно".

Президент подчеркнул, что на высоком уровне был обеспечен общественный порядок в период выборов в Государственную думу и региональные органы власти, сотрудники ведомства четко и грамотно работали при проведении Всероссийской переписи населения и при обеспечении крупных международных мероприятий.

Путин отметил, что в прошлом году продолжилась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. "Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений", - указал глава государства.

Президент также поблагодарил личный состав МВД за добросовестную работу, проявленный профессионализм, ответственность и мужество.