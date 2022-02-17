В Карелии региональный маткапитал разрешили использовать в программе догазификации

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 февраля. /ТАСС/. Средства регионального материнского капитала в Карелии теперь можно будет потратить на приобретение оборудования для участия в программе социальной газификации. Соответствующее изменение в региональном законе в четверг одобрили в первом и втором, окончательном, чтениях депутаты Законодательного собрания республики, сообщил журналистам председатель регионального парламента Элиссан Шандалович.

"Многодетные семьи в Карелии получают региональный материнский капитал, и мы постоянно работаем над этим законом, вносим в него изменения, методично расширяем возможности для использования материнского капитала. Сегодня мы добавили еще одну возможность использования этих средств - на проведение догазификации своих домов", - сказал он.

Право на региональный материнский капитал в Карелии имеют семьи с тремя и более детьми. Размер выплаты на сегодняшний день составляет более 105 тыс. рублей, которые также можно потратить на покупку автомобиля, улучшение жилищных условий или сельхозтехнику. Ранее сообщалось, что примерная стоимость комплекта, который за свой счет должен приобрести участник программы социальной газификации, в Карелии с учетом монтажа составляет 150-180 тыс. рублей.

В регионе уже принят закон о компенсации 80% от стоимости затрат на оборудование по программе догазификации для многодетных семей и малоимущих граждан. "Думаю, что будут еще решения, которые помогут гражданам провести природный газ при поддержке государства, Республики Карелия", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.