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Песков переадресовал законодателям вопрос, как решить проблему нападений бездомных собак

Представитель Кремля признал, что "проблема есть в разных регионах"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в России есть проблема бездомных животных, в том числе случаи их нападений, а примеры безответственного обращения с питомцами встречаются сплошь и рядом. Однако представитель Кремля переадресовал в парламенты вопросы о том, как можно разрешить эту ситуацию.

Ранее в среду сообщалось о нападении стаи собак на одиннадцатилетнюю девочку в Коркине, она госпитализирована с травмами головы и тела.

"Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов", - ответил Песков на вопрос, есть ли у Кремля позиция по теме бездомных животных.

Он признал, что "проблема есть в разных регионах". "Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом примеры безответственного отношения к домашним питомцам", - констатировал пресс-секретарь президента.

Однако вопросы о том, как оформить инициативы в этой сфере, на что сделать акценты, лучше адресовать законодателям, добавил представитель Кремля.

Теги
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