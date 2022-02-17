Число выданных мигрантам трудовых патентов в прошлом году превысило уровень 2019 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Число патентов, которые были выданы мигрантам для работы в России в 2021 году, превысило уровень 2019 года. Об этом в четверг на расширенной коллегии МВД с участием президента РФ сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

"Возобновление авиасообщения и частичная отмена запретов на въезд в РФ активизировали приток иностранной рабочей силы. Число выданных патентов превысило уровень доковидного 2019 года", - сказал он.

Иностранцы, включая мигрантов, совершили в 2021 году больше преступлений, чем в 2020 году, сообщил Колокольцев.

"Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами. Зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации", - сказал министр.

Легализоваться в России за полтора года решило около 1 млн незаконных мигрантов, сообщил глава ведомства.

"Порядка 1 млн лиц воспользовались возможностью "выйти из тени" и получили возможность легально проживать в России", - сказал он.