Строительство инфраструктуры города-спутника Владивостока начнется в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Строительство инженерной инфраструктуры для создания города-спутника Владивостока начнется в 2023 году, сообщил в четверг губернатор Приморья Олег Кожемяко во время "Прямого разговора", который транслируется в социальных сетях и на телеканалах.

Ранее пресс-служба правительства края сообщала, что для строительства рассматриваются земельные участки "Спутник" и "Байкал" в Надеждинском районе, а также площадка "Щитовая" в бухте Горностай Владивостокского городского округа.

"Минвостокразвития с соответствующим проектным бюро разрабатывает проект большого парка с прогулочными площадками, со скверами, с озерами. Это первый этап реализации этого проекта. В 2023 году проектно-сметная документация должна быть готова, и также уже в 2023 начнется строительство непосредственно и парка этого, и начнется закладка инженерной инфраструктуры под будущий город, это дороги, это магистральные сети, теплоснабжение, водоснабжение, электрические сети. В дальнейшем, это 2024-2028 год, он там будет построен", - сообщил Кожемяко.

Он уточнил, что проект будет вынесен на общественное обсуждение, в него будут внесены предложения горожан, за которые выскажется большинство из них.

В начале сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке было подписано соглашение между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "ПроГород" о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока с населением 300 тыс. человек. Проект войдет в состав Владивостокской агломерации с численностью населения более 1 млн человек.