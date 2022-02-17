В Курганской области дистанционный режим для школьников продлили до конца февраля

ТАСС, 17 февраля. Дистанционный формат обучения в школах Курганской области продлили до 28 февраля. Исключение составят малокомплектные школы, сообщили в четверг в пресс-службе департамента образования и науки региона.

Ранее удаленный режим обучения был введен в области до 18 февраля.

"Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции сегодня, 17 февраля, принято решение продлить дистанционное обучение до 28 февраля. При этом в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме", - говорится в сообщении.

Прежний формат обучения сохранится также для студентов колледжей и техникумов - теоретические занятия будут проходить с применением дистанционных технологий, а практика - в очном формате.

"Решение об организации образовательного процесса в вузах ректоры вправе принимать самостоятельно по согласованию с учредителем. Занятия в рамках дополнительного образования продолжатся в онлайн-формате. Детские сады работают в обычном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических требований", - добавили в пресс-службе.

Директор департамента Андрей Кочеров пояснил, что заболеваемость в регионе, в том числе среди детей и педагогов, не снижается.

О ситуации в регионе

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщил, что число койко-мест для пациентов с коронавирусом увеличили более чем в два раза - с 440 до 1 010. Он отметил, что всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 73 тыс. случаев заражения ковидом, значительный рост заболеваемости наблюдается в последние две недели. На лечении находятся 14 377 пациентов, из них 841 человек госпитализирован. При этом у 83% болезнь протекает в легкой форме, у 8% - средней тяжести, у 0,2 % - в тяжелой форме, у 9% пациентов - бессимптомно.

Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено, предпринят ряд мер по ее снижению. На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ Шумков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением скорректировать механизм целевого распределения выпускников всех медицинских вузов по аналогии с практикой советского времени для решения проблемы кадров в системе здравоохранения.

Ранее в регионе ввели ограничения на проведение мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках и музеях. В области действует запрет на посещение ТРЦ и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей.