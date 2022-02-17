Путин заявил, что забота о судьбах людей должна всегда быть в центре внимания МВД

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Качество работы Министерства внутренних дел России отражается на судьбах людей, и правоохранителям важно всегда помнить об этом. С таким напутствием президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии ведомства в четверг.

"Прошу вас не забывать о том, что от качества вашей работы зависят судьбы людей. Вот что самое главное. Вот что должно лежать всегда в центре вашего внимания", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что система МВД всегда считалась и является ключевым звеном правоохранительной структуры страны. Президент обратил внимание на то, что направления деятельности министерства охватывают все или почти все сферы жизни общества и государства.

"Нет ни одной [области], которая бы не лежала в сфере ответственности МВД. И, конечно, о том, насколько эффективно [функционирует] государство, граждане в значительной степени судят по качеству работы министерства внутренних дел", - указал Путин.