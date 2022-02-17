МЧС предупредило о подъеме уровня Невы и отрыве льда в Финском заливе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Подъем уровня воды в реке Неве и отрывы льда в Финском заливе ожидаются в Петербурге из-за потепления и усиления ветра. Выход на лед может быть смертельно опасен, предупредили в четверг в ГУ МЧС по городу.

Порывы ветра усилятся до 20 м/с. "В связи с данными погодными условиями возможен подъем уровня воды в реке Неве до неблагоприятных отметок. Несмотря на то, что сейчас выход на ледовое покрытие Финского залива разрешен, пребывание на льду смертельно опасно", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что с 18 по 21 февраля в акватории Финского залива будут проводиться ледокольные работы. Спасатели призвали горожан воздержаться от зимней рыбалки и выхода на лед.

Как сообщается в четверг на сайте Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга, в связи с потеплением и погодными условиями ледовое покрытие в акватории залива может разрушаться, возможен отрыв льдин. "Ожидается усиление ветра юго-западного, западного направлений и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений", - говорится в сообщении. После получения уточняющих прогнозов погоды дирекция примет решение о закрытии затворов дамбы.

Ранее ТАСС сообщал, что в ночь на четверг два рыбака провалились под лед во время рыбалки на льду Финского залива в Ломоносове (Петродворцовый район Санкт-Петербурга), один из них утонул. В Петербурге установилась продолжительная оттепель, в последние дни под влиянием североатлантического циклона сохраняется облачная и ветреная погода, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Атмосферное давление в четверг составляет 723 мм рт. ст., что стало февральским рекордом для Петербурга XXI века (ниже нормы на 36-38 единиц).