В Москве будут вручать гранты десяти студентам киношкол

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение вручить осенью 2022 года гранты десяти лучшим студентам киношкол. Об этом сообщила генеральный директор киносети "Москино" Наталья Мокрицкая пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате.

В рамках пресс-конференции руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский подписал приказ о введении мер поддержки для молодых кинематографистов.

"В этом году департамент культуры города Москвы через "Москино" выдаст десять стипендий мэра пяти московским киношколам: московская школа кино (курс режиссуры), московская школа нового кино (курс режиссерская мастерская), высшая школа кино "Арка" (курс режиссерская мастерская) и другие. Там получают дополнительное образование люди, которые имеют опыт уже в сфере кино", - сказала Мокрицкая.

Она добавила, что отбирать лучших студентов киношкол будут сами учреждения. Предполагается, что гранты студенты получат в новом учебном году.

"В рамках финансовой поддержки обучения талантливых студентов полагается целесообразным поощрять с 2022-2023 учебного года по два представителя киношкол. Тем учебным заведениям, о которых шла речь выше, по результатам тестовых заданий и проведенных собеседований будут направлены от "Москино" заявки на оказание финансовой помощи. Учитывая ежегодную индексацию стоимости платных образовательных услуг, предполагаемые финансовые затраты на обучение в год 10 студентов составляет порядка 5 млн рублей", - пояснила ТАСС Мокрицкая.

Финансовое обеспечение затрат на обучение талантливых студентов в частных московских киношколах будет осуществлено за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту культуры на реализацию программы по оказанию финансовой поддержки организациям кинематографии, формирующим позитивный образ Москвы

"Мы попросили выделить от города какое-то количество стипендий, нам "подписали" сейчас ежегодные 10 стипендий. Мы говорили о пятидесяти, надеемся, что эта мера будет развиваться: с десяти начнем и за год-два к пятидесяти придем. Но в этом году уже десять студентов самых талантливых на базе "Индустрии", Высшей школы кино "Арка", Московской школы кино, Московской школы нового кино и так далее обучаться бесплатно с помощью этой меры поддержки", - сказал продюсер, учредитель школы кино и телевидения "Индустрия" Михаил Врубель. По его словам, каждая киношкола самостоятельно будет выбирать студентов, которые смогут претендовать на стипендии мэра.

Врубель добавил, что также с 2022 года студенческие короткометражные работы могут на уровне взрослых полнометражных проектов подаваться на гранты мэра, поддерживающие кино, в котором зафиксирован образ города.