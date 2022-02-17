Эксперты ООН определили перечень главных антропогенных угроз для природы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Участники Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) подготовили новый доклад об основных антропогенных угрозах для природных экосистем и жизни самих людей. В их число впервые вошли пожары, звуковое загрязнение окружающей среды и рассинхронизация экосистем, сообщила в четверг пресс-служба ЮНЕП.

"Наш отчет выделил три новых ключевых проблемы - звуковое загрязнение, пожары и рассинхронизация экосистем - и обрисовал возможные пути их решения. Сам факт существования этих проблем в очередной раз подчеркивает необходимость борьбы с глобальным потеплением, загрязнением окружающей среды и потерей биоразнообразия", - заявил исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен, чьи слова приводит пресс-служба программы.

Экономическое развитие и стремительный рост населения Земли в последние два столетия не только привели к глобальному потеплению, но и к резкому повышению нагрузки на природные экосистемы. Специалисты ЮНЕП непрерывно отслеживают подобные угрозы и периодически публикуют результаты этих наблюдений в рамках серии отчетов Frontiers Report. Предыдущий отчет этой серии был представлен ООН в 2016 году, одной из главных его тем стало распространение зоонотических инфекций.

За последующие пять лет, как пишут экологи, новыми главными угрозами для природы и человека стали сразу три малоизученных проблемы, связанные с ростом численности населения Земли, развитием инфраструктуры и глобальным потеплением. В их число вошло звуковое загрязнение окружающей среды, рассинхронизация экосистем и стихийные лесные и степные пожары.

Новые угрозы для природы

Звуковое загрязнение окружающей среды, как отмечают ученые, одинаково сильно мешает как животным, так и людям, что особенно характерно для обитателей больших городов. По текущим оценкам экспертов, высокий уровень шума связывается с преждевременной гибелью около 12 тыс. человек каждый год во всех странах Европы, а также с серьезными проблемами в жизни многих птиц, амфибий и насекомых, использующих акустические сигналы для общения с сородичами.

В свою очередь стихийные пожары, как показывают недавние массовые возгорания в лесах Калифорнии, Африки и Австралии, способны уносить жизни сотен людей и миллионов птиц и животных. Их частота особенно сильно выросла в последние годы, что связано как с переменами климата, так и с интенсификацией контактов между людьми и природой, что особенно характерно для экосистем Африки.

При этом, самую большую долгосрочную угрозу для выживания животных и растений несет рассинхронизация экосистем, связанная с ранним наступлением весны и поздним наступлением осени в умеренных и приполярных широтах. Подобные процессы уже успели негативно повлиять на численность популяций 117 видов европейских птиц, которые мигрируют в Африку осенью и возвращаются на север в начале весны.

Эксперты ООН предложили меры, направленные на борьбу с этими угрозами, в том числе усиление природоохранных мер и более активный мониторинг пожаров. Как надеются ученые, эти идеи привлекут внимание дипломатов и политиков и помогут им выработать стратегии, направленные на нейтрализацию этих трех новых угроз для природы и человека.