Действие системы QR-кодов в Кировской области отменят с 21 февраля

КИРОВ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области отменят с 21 февраля действие системы QR-кодов в регионе в связи с достижением плановых показателей по вакцинации от коронавирусной инфекции и некоторой стабилизацией ситуации с ростом заболеваемости. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Сегодня в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Кировской области Игорь Васильев заявил о прекращении действия системы QR-кодов на территории региона с 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Как отметил Васильев, несмотря на высокие показатели заболеваемости, наблюдается стабилизация ситуации. "Можем говорить о выходе на плато, роста не наблюдается", - цитирует пресс-служба губернатора. Васильев также подчеркнул, что своевременное введение ограничительных мероприятий и системы QR-кодов позволило преодолеть пиковые значения заболеваемости.

"Учитывая стабилизацию ситуации, а также то, что в Кировской области на сегодня достигнуты плановые значения коллективного иммунитета, считаю возможным с 21 февраля прекратить на территории региона действие системы QR-кодов", - сообщил Васильев.

В регионе за сутки выявлен 2 061 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания, 4 031 человек находится на стационарном лечении, амбулаторно проходит лечение 29 421человек.