Петербург и Севилья договорились о взаимном продвижении в качестве туристских центров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и испанская Севилья договорились о сотрудничестве для взаимного продвижения двух городов как туристских центров. Соответствующее соглашение стороны заключили.

"Мы планируем, конечно, обмен опытом, совместные продвиженческие маркетинговые программы между нами. Помимо этого мы хотим вместе уже сейчас проводить информационные кампании, совместные мероприятия, которые мы сейчас будем обсуждать, на рынках азиатских стран - от Ближнего Востока до Тихоокеанского региона. <…> Мы хотим уже сейчас начать работать на опережение, <…> привлечь внимание и Европы, и азиатских стран к Санкт-Петербургу, к Севилье, к городскому туризму, к самым интересным местам Европы, чтобы в момент, когда пандемия начнет отступать в мире и начнется восстановление международных поездок, быть популярными, быть в тренде", - сказал журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев по итогам встречи с испанской стороной.

Глава комитета отметил, что Петербург и Севилью многое объединяет. "Мы до пандемии были наиболее популярными в наших странах международными туристскими центрами для иностранных туристов", - напомнил Корнеев. Кроме того, оба направления - это города исторического, культурно-познавательного, романтического, гастрономического туризма. "У нас даже наши сильные стороны во многом похожи", - добавил он.

По его словам, с точки зрения туристического спроса для Петербурга представляет большой интерес рынок Центральной и Южной Америки. "Эти рынки намного лучше знают испанские коллеги, коллеги из Севильи", - отметил Корнеев.

"Мы хотим учиться у лучших", - сказала журналистам представитель Туристской администрации Севильи Беатрис Арилья. По ее словам, стороны сейчас активно обсуждают мероприятия, которые будут проведены после возобновления международных путешествий. "В ближайшем будущем на двух этих рынках - на латиноамериканском, который мы, конечно, очень хорошо знаем, и на азиатском рынке, который хорошо знает российская сторона, мы будем очень плотно сотрудничать", - отметила она.

Туристический офис

С петербургской стороны соглашение подписали руководители Конгрессно-выставочного бюро и Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ). Как рассказал на встрече директор ГТИБ Юрий Богданов, по окончании пандемии рассматривается возможность при содействии испанских коллег открыть офис Visit Petersburg в Севилье. Сейчас у Санкт-Петербурга существует один туристический офис в Испании - в Барселоне.

В Туристической администрации Севильи эту идею поддержали. "Это замечательный проект - открыть офис по туризму Санкт-Петербурга в Севилье. <…> Это будет началом очень долгого и плодотворного совместного пути", - считает Арилья.

Роль футбола

Соглашение подписано в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 - в четверг вечером "Зенит" примет на своем поле испанский "Бетис" (Севилья).

Советник по туризму посольства Испании в Москве Белен Гонсалес дель Валь Субиратс также отметила роль футбола в продвижении туристских направлений. "Сегодня вечером будут играть две наши команды - "Зенит" и "Бетис". Это тоже очень хорошая возможность, чтобы люди из России узнали побольше об Испании, а люди из Испании узнали побольше о России", - отметила она.