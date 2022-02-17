В МВД наблюдается некомплект полицейских в ключевых подразделениях

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Значительный некомплект сотрудников полиции наблюдается в ключевых подразделениях МВД России. Как сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства, только прошлом году возросло количество уволившихся следователей на 34%.

"Самая серьезная проблема - значительный некомплект. Так, за 2021 год количество уволившихся из органов внутренних дел следователей (по сравнению с 2020 годом) возросло на 34%. Вопрос некомплекта также актуален для патрульно-постовой службы, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности. То есть по всем ключевым направлениям", - сказал он.

Колокольцев также обратился к президенту России Владимиру Путину, который принял участие в заседании коллегии, по теме увеличения полицейским заработной платы. "Негативная тенденция активизирует дальнейший отток кадров, поскольку в условиях некомплекта оставшиеся сотрудники вынуждены работать с дополнительной нагрузкой. Считаем, что принятые вами, Владимир Владимирович, решения по увеличению денежного довольствия поможет снизить остроту ситуации", - сказал Колокольцев.