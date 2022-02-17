В Мурманской области в 2021 году на развитие спорта направили более 1,6 млрд рублей

ТАСС, 17 февраля. Более 1,6 млрд рублей было направлено на развитие физической культуры и спорта в 2021 году в Мурманской области, из них 309 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил заместитель министра спорта Мурманской области Александр Зубко.

"Прошлый год был для нас рекордным, что касается финансирования. Только в рамках государственной программы "[Развитие] физической культуры и спорта" было выделено 1 млрд 623 млн, в том числе федерального бюджета - 309 млн, сумма средств областного бюджета составила 1 млрд 271 млн и муниципальный бюджет - 43 млн рублей", - сказал он в ходе заседания комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Ассоциации менеджеров.

Он отметил, что особое внимание уделялось созданию и развитию спортивной инфраструктуры. По его словам, в прошлом году были введены в эксплуатацию плавательный бассейн в городе Кола, ледовая арена с искусственным льдом "Метеор", административно-спортивный комплекс, а также был установлен горнолыжный подъемник для спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту.

Зубко добавил, что в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в городах Заозерск и Кандалакше. "В 2021 году у нас началась работа еще двух спортивных объектов - физкультурно-оздоровительные комплексы. Один из с бассейном в городе Заозерск, другой специализированный для спортивной борьбы, дзюдо, самбо в городе Кандалакше. В этом году данные объекты планируются к завершению, они будут введены в эксплуатацию", - пояснил он.

Ранее правительство РФ утвердило новую госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта". Она вступила в силу 1 января текущего года. Согласно программе, к 2030 году предусматривается увеличение количества граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%.

К числу приоритетных направлений развития относятся вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, к занятию физкультурой и массовым спортом, повышение уровня физической подготовленности граждан страны, повышение доступности спортивных объектов для населения, в том числе на сельских территориях, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивной физической культуры и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене.