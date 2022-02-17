Специалисты будут проводить мониторинг полигона "Красный Бор" пять лет после рекультивации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Мониторинг окружающей среды будет проводиться в течение пяти лет на месте полигона опасных химических отходов "Красный Бор" в Ленинградской области после его полной рекультивации. Положительные результаты мониторинга позволят использовать его территорию, рассказали ТАСС в пресс-службе полигона.

"После завершения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона "Красный Бор" не менее пяти лет будет проводиться мониторинг окружающей среды. <…> После завершения всех реабилитационных работ и [получения] положительных результатов мониторинга в течение пяти лет территория может быть использована в иных целях, которые не определяются данным проектом. Дальнейшее использование технологического оборудования, предназначенного для переработки жидких и пастообразных отходов открытых карт полигона "Красный Бор", на территории полигона для переработки иных отходов не предусмотрено", - сказали в пресс-службе.

Работы непосредственно по ликвидации накопленного вреда планируется начать во втором квартале этого года. Сначала вокруг полигона будет построена противофильтрационная завеса, которая не допустит попадание вредных веществ из карт полигона в окружающую среду, специалисты создадут инфраструктуру для переработки содержимого карт. Далее начнется непосредственно переработка и рекультивация полигона.

Отходы из карт будут перерабатываться в специальной установке. Установка будет превращать опасные химические отходы в 95% чистой воды, оставшиеся 5% - сухой остаток - специалисты используют для производства адаптивного минерального грунта. Им заполнят пустые карты полигона. В пресс-службе подчеркнули, что очистные сооружения будут разработаны специально для ликвидации накопленного вреда на полигоне "Красный Бор".

Ранее в Минприроды РФ сообщали ТАСС, что работы по ликвидации накопленного вреда на полигоне начнутся в апреле 2022 года. Работы будут завершены до конца 2024 года.

О полигоне

Полигон "Красный Бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году было размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Стоимость работ оценивается более чем в 10 млрд рублей.