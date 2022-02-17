Синоптики предупредили о метелях в некоторых регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Небольшое потепление ожидается в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Прогнозируются метели, снег и туманы, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 18 февраля] переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью - минус восемь, минус 13, днем - минус один, минус шесть, <…> местами в горах порывы ветра до 15-18 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К субботе потеплеет в дневные часы до плюс одного градуса.

В Курганской области ожидается незначительное похолодание, ночные температуры опустятся с минус восьми, минус 13 до минус 15, минус 20, дневные - с минус четырех, минус девяти до минус пяти, минус 10 к воскресенью. В Челябинской области ожидаются туманы и изморозь, температура воздуха в ночные часы опустится с минус 11, минус 16 до минус 12, минус 17. По данным синоптиков области, прогнозируются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания в атмосфере вредных выбросов, в том числе в Челябинске, Коркино, Карабаше и Златоусте. Промышленным предприятиям объявлено предупреждение об уменьшении объема выбросов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в ближайшие три дня температура достигнет минус девяти - минус 14 градусов ночью, днем - минус два - минус семь. Метели, снег и потепление ожидаются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ночные часы с минус 18 - минус 23 до минус шести - минус 11 градусов к воскресенью. В Югре ожидается умеренный снег, ночные температуры в выходные достигнут минус семь - минус 12, дневные - минус два - минус семь.