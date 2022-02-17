Дания после отмены ограничений вынуждена опровергать дезинформацию в социальных сетях

СТОКГОЛЬМ, 17 февраля. /ТАСС/. Решение Дании отменить все введенные из-за пандемии ковида ограничения привлекло большое внимание во всем мире. Из-за волны критики в связи с этим в адрес королевства в социальных сетях власти сочли необходимым создать сайт, на котором они на английском языке опровергают разные слухи, сообщает в четверг Шведское радио .

По мнению датских экспертов, критика действий Дании в основном связана с недопониманием и дезинформацией. В частности, на сайте пришлось опровергать информацию о том, что органы здравоохранения не сообщают истинных данных по количеству больных в реанимации или что служба охраны психического здоровья в настоящее время перегружена пациентами с ковидом.

Государственный институт сыворотки с прошлой недели начал участвовать в обсуждениях на английском языке в социальных сетях, чтобы объяснить реальное положение дел в Дании. "В Twitter мы видим, что люди из других стран с трудом понимают наши данные", - пояснил представитель института Флемминг Платц в интервью Датскому радио.

Дания 1 февраля отменила последние ограничения, связанные с пандемией, а сам ковид больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". 80,9% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 61,5% уже получили бустерную дозу.