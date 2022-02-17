Суд отказал экс-супруге и дочери Цеповяза в обжаловании решения по возврату ему земель

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб бывшей жене осужденного члена банды Цапков Наталье Стришней и их дочери Оксане Стришней, которыми они пытались оспорить решение суда первой инстанции о возврате ему земельных участков с целью погашения ущерба перед потерпевшими. Об этом ТАСС заявил в четверг адвокат истца по делу Николая Гордика Александр Корниенко.

Ранее Гордик обратился с гражданским иском в суд к Цеповязу и Алексееву, они являются должниками по обязательствам, возникшим из-за причинения ему вреда в результате совершения в отношении него противоправных действий. Кущевский районный суд на Кубани в 2021 году удовлетворил иск кубанского предпринимателя о взыскании в его пользу с членов банды более 2 млрд рублей, в рамках иска ничтожными признаны сделки по передаче 36 земельных участков от матери Цеповяза к его экс-супруге, они возвращены ему и будут направлены на погашение ущерба потерпевшим.

"Две апелляционные жалобы подавались: Стришней Натальей Ивановной (экс-супруга Цеповяза - прим. ТАСС) и Стришней Оксаной Вячеславовной (дочь Цеповяза - прим. ТАСС). Решение Кущевского районного суда оставлено без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказал Корниенко.

Оксана Стришняя является одной из учредительниц агропредприятия ООО "Слава Кубани", на балансе которого находятся земли.

Ранее представлявшая интересы Гордика адвокат Ольга Тежерова сообщала ТАСС, что Николай Гордик в 2011 году был признан потерпевшим по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), бизнесмен под давлением передал три предприятия и земельные активы площадью 5 тыс. га бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка.

Банда Цапков орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. Наталья Стришняя является экс-супругой члена банды Вячеслава Цеповяза, совладелицей и гендиректором ООО "ОПХ "Слава Кубани".