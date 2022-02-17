Основные символы Петербурга создали в Minecraft

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Основные архитектурные символы Петербурга создали в виртуальной вселенной Minecraft в рамках туристского проекта Build The Earth. Об этом сообщается на официальной странице городского комитета по информатизации и связи во "ВКонтакте".

"К 318-летию Петербурга строители-игроки показали, как выглядит историческая часть - стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж, Дворцовая площадь и Петропавловская крепость. На виртуальной карте появились также Ростральные колонны, здание Биржи, Форт Александра I, Троицкая площадь, Дворцовый мост, Московский вокзал, Пискаревское мемориальное кладбище, частично районы Автово (со зданием метро) и Дачное. Позже прибавились Дворцовая и Мытнинская набережные, Демидов мост и современные объекты - клуб "Ящик" на Лиговском и ТРК "Континент", - говорится в сообщении.

В строительстве виртуального города приняли участие 80 человек, школьников и студентов технических вузов. Виртуальные постройки отличаются высокой детализацией, качеством и узнаваемостью благодаря выстроенной в единую перспективу композицией.

Молодежное мероприятие Big City Lights было организовано комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Мысль воплотить Петербург в Minecraft появилась у разработчиков международного проекта Build The Earth (Команда TeamCIS) в 2021 году, тогда же на карте виртуальной игровой вселенной появились первые здания города на Неве.