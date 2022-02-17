Лига безопасного интернета предложила запретить оскорблять действующего президента России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина считает, что нужно расширить перечень запрещенного в России контента, запретив, в частности, распространение информации с оскорблением действующего российского президента.

"Мы считаем, что нужно очень аккуратно и взвешено прописывать все термины и понятия и расширять перечень запрещенного к распространению контента на территории нашей страны. И прописывать именно на законодательном уровне. Я бы, например, тоже лично расширила перечень этого запрещенного контента и запретила любую информацию с оскорблением действующего президента России", - сказала Мизулина в четверг на расширенном заседании на тему противодействия токсичному контенту в интернете.

В пример Мизулина привела недавнее "оскорбительное и экстремистское заявление" русской редакции Euronews, где она как раз усмотрела признаки оскорбления российского президента. Организация планирует обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру по этому поводу с просьбой прекратить вещание канала на территории РФ.

При этом, по ее словам, технологические платформы в настоящее время не блокируют и не удаляют своевременно даже внесенную в реестр запрещенную информацию, в том числе детскую порнографию, информацию о суицидах, о продаже наркотиков. "У нас сейчас удаление одного канала с пропагандой, например, педофилии в Telegram занимает практически месяц, а по закону должно быть 24 часа", - уточнила Мизулина.