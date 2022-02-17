Первая "Дальневосточная креативная неделя" пройдет в ДФО в 2023 году

ТАСС, 17 февраля. Первая на Дальнем Востоке креативная неделя пройдет в 2023 году. Соглашение о ее организации и дальнейшем развитии индустрии подписали Роскультцентр и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), сообщила пресс-служба КРДВ.

"Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Роскультцентр договорились о совместной работе по развитию креативных индустрий в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации, в том числе о проведении первой "Дальневосточной креативной недели". Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвира Нургалиева и руководитель Роскультцентра, директор фест-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в "Дальневосточной креативной неделе" должны принять участие 25 тыс. представителей индустрии из ДФО и более 200 спикеров. Первое заседание оргкомитета планируется провести в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2022 года.

"Совместно с Корпорацией мы займемся развитием региональных сервисов, разработкой нормативно-правовых документов, подготовим конкретные предложения по поддержке креативного предпринимательства. Проведение "Дальневосточной креативной недели" позволит оценить, какие барьеры мешают развитию бизнес-проектов в этой сфере, совместно выработать эффективные решения, а также оценить лидирующие направления креативного сектора в ДФО", - приводятся в сообщении слова руководителя Роскультцентра Абрамовой.

Также, как сообщает пресс-служба, в этом году запланирована первая Дальневосточная биеннале визуальных искусств, которая одновременно пройдет во Владивостоке и Хабаровске. "Биеннале вовлечет практически все культурные институции и будет представлена в большинстве культурных и городских пространств, событие будет катализировать междисциплинарные диалоги и способствовать развитию креативных индустрий на Дальнем Востоке", - приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора КРДВ Нургалиевой.