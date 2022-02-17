Эксперт Роспотребнадзора сообщил, что постковидный синдром может сохраняться до года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Постковидный синдром может сохраняться у перенесших инфекцию в течение одного года и сопровождаться несколькими компонентами симптомов, сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Набор симптомов абсолютно индивидуален. И у кого-то это 4-5 компонентов жалоб, и мы говорим, что нужно обращаться к специалисту, жалобы к которому как бы доминируют. А у кого-то это две жалобы, но которые сохраняются до одного года <...> Тот временной промежуток в стандартном определении - постковид - это два месяца, потом стал четыре месяца, шесть месяцев, а теперь мы говорим - до года", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Горелова, у каждого третьего перенесшего коронавирусную инфекцию пациента страдает головной мозг. Он отметил, что, согласно зарубежным исследованиям, коронавирус может привести к 16 неврологическим и психическим последствиям, например: слабости, бессоннице, раздражительности и так далее.

Врач также добавил, что инфекция может спровоцировать обострение уже имеющихся хронических заболеваний или вызвать новые патологии. "Ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем и, соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - отметил Горелов.