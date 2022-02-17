Единороссы внесут законопроект о бесплатной поставке газа для Вечных огней

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" в ближайшее время планирует внести в Госдуму законопроект, устанавливающий порядок бесплатной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе встречи с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Предполагаем закрепить в законе "О газоснабжении" порядок поставки газа на безвозмездной основе, а также установить правовой статус таких огней в законе "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в четверг.

По его словам, в настоящее время ведется работа по подготовке законопроекта. "Рассчитываем в ближайшее время внести его в Государственную думу", - сообщил секретарь генсовета партии.

Турчак также поблагодарил Миллера за поддержку предложения "Единой России" по обеспечению непрерывного функционирования Вечных огней и Огней памяти. "Поручением президента правительству совместно с "Газпромом" поставлена задача по организации на безвозмездной основе поставок природного газа на такие объекты. Мы проанализировали: поставка газа на мемориальные комплексы осуществляется "Газпромом" только в 61 регионе, в других регионах это независимые поставщики. В ряде субъектов функционирование Вечных огней обеспечивается за счет сжиженного углеводородного газа", - отметил он.

Кроме того, стороны обсудили меры по повышению эффективности программы социальной газификации и вопросы увеличения производительности так называемых закрытых газораспределительных станций (ГРС). В партии отметили, что Турчак обратился к Миллеру "с просьбой дать поручение ускорить расшивку ГРС, за которые отвечает компания". "В таком случае больше желающих могли бы воспользоваться возможностями газификации", - сказал секретарь генсовета партии.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос расширения льгот для граждан на приобретение минимального комплекта внутридомового газового оборудования, "чтобы как можно большее количество людей получили возможность подключиться к газу". Кроме того, "Газпром" предлагает законодательно закрепить условия подключения новых потребителей к газопроводам, принадлежащим частным лицам, уточнили в партии.

О поручении президента

Президент России Владимир Путин в начале февраля поручил бесплатно обеспечить подачу газа для Вечных огней и Огней памяти. Задача поставлена правительству РФ совместно с "Газпромом", срок исполнения указан до 1 мая.

Этот вопрос на совещании у президента 12 января поднял Турчак. Он обратил внимание на случаи, когда из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей Вечные огни были потушены. Парламентарий предложил нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и подчеркнул, что такой подход согласован с Миллером.