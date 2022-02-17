В Роструде напомнили о предстоящей четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной, поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, выпадает на среду и является выходным. При этом 22 февраля, во вторник, россиян ожидает сокращенный рабочий день, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Роструда.

"По производственному календарю, 23 февраля (День защитника Отечества) является нерабочим праздничным днем. В этом году он выпадает на среду. Таким образом, среда будет выходным днем, а продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на один час, так как 22 февраля является предпраздничным рабочим днем", - сообщили в пресс-службе.

Согласно производственному календарю, следующая короткая рабочая неделя будет в марте: в связи с Международным женским днем выходные продлятся три дня - с 6 по 8 марта, а следующая за ними рабочая неделя будет трехдневной.

Однако мартовским праздникам будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с сокращенным рабочим днем 5 марта, в субботу.