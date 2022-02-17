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Свыше 500 млн рублей выделили на три года в Липецкой области для реконструкции дворов

Проект был разработан по просьбе жителей и в целом призван улучшить не только комфорт их проживания, но и общий облик городов

ЛИПЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 млн рублей выделили на предстоящие три года в Липецкой области на проведение работ по реконструкции дворов возле жилых домов. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя соответствующее решение областного совета депутатов.

"Новый проект "Мой двор" подразумевает, что в течение трех лет на реконструкцию дворов выделяется свыше 500 млн рублей - это средства как регионального бюджета, так и бюджетов муниципалитетов", - сказал Артамонов. Он пообещал жителям комплексный подход к вопросу, а именно в рамках реконструкции дворов обязательно будут менять асфальт и обустраивать парковочные места, ставить спортивные тренажеры и игровые комплексы для детей, озеленять территории и устанавливать на них современные фонари. "Что именно необходимо каждому, вошедшему в программу двору, решат жители", - заверил Артамонов, подчеркнув, что на первом этапе в проект войдут Липецк и Елец.

По словам Артамонова, проект был разработан по просьбе жителей и в целом призван улучшить не только комфорт их проживания, но и общий облик городов. "Если программа окажется востребованной, то мы готовы выделять дополнительные средства на ее реализацию", - заключил Артамонов. 

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