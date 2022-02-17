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Пандемия COVID-19

Глава BioNTech считает, что мир стал лучше готов к новым штаммам коронавируса

Угур Шахин добавил, что общество должно смириться с тем фактом, что ему "придется жить с вирусом еще 10 лет"

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин считает, что мир становится все лучше и лучше готов к появлению новых штаммов коронавируса.

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"Появятся другие варианты, поскольку вирус будет продолжать мутировать. Но мы постоянно узнаем больше и все лучше и лучше готовимся", - сказал он в четверг в интервью агентству Франс Пресс (АФП).

Глава компании добавил, что общество должно смириться с тем фактом, что ему "придется жить с вирусом еще 10 лет". Шахин не уточнил, как, по его мнению, изменится ситуация по истечении этих 10 лет.

По словам Шахина, данные продолжающихся клинических испытаний вакцины его компании, адаптированной к омикрон-штамму, будут доступны в марте.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм, однако при этом COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.

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