ГИБДД Москвы предупредила о непогоде и посоветовала быть аккуратнее на дорогах

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о мокром снеге и гололедице в четверг и рекомендовала проверить работу системы стеклоомывателей.

"Меняется характер погоды, об этом сообщают синоптики. Уже в четверг в Москве ожидается дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 20 м/с. Местами возможна гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД Москвы.

В связи с непогодой водителям советуют проверить наличие жидкости в бачке стеклоомывателя. Также им советуют осторожно отъезжать от мест парковки, убедившись в отсутствии пешеходов по периметру автомобиля. Во время движения лучше снижать скорость, а также заранее выбирать нужную полосу движения и держать дистанцию.

При этом пешеходам в ГИБДД советуют прикрепить к одежде и аксессуарам световозвращающие элементы, перед переходом дороги отодвигать капюшон, а также обращать внимание на припаркованный транспорт, поскольку он может отъезжать от места парковки, в том числе двигаясь назад.