Открывшая NFT-галерею студия намерена создавать новые пространства для цифрового искусства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Студия новых медиа ZAVTRA в четверг открыла в Москве NFT-галерею, в которой художники цифрового искусства смогут показывать свое творчество. С ростом общественного интереса к галерее студия планирует создавать новые пространства для таких выставок, сообщил ТАСС ее основатель Петр Иванов.

"У нас уже есть запрос, чтобы мы сделали представительство галереи в другом городе. Мы планируем, конечно, с ростом интереса и ценности для зрителя открывать такие пространства", - сказал он.

Он назвал проект своевременным и актуальным. "Мы планируем проводить сессии открытые, консультирование: как стать коллекционером NFT-искусства, как его приобрести, в чем его прелесть, в чем его ценность", - добавил он.

В пространстве, где выставляется цифровое искусство, установлен экран. "Мы сможем погружаться внутрь искусства, то есть не быть только зрителями, а с помощью виртуальной реальности, например, находиться внутри объектов искусства. То есть взаимодействовать с ними, получать более эмоциональный опыт", - рассказал основатель студии. По словам Иванова, студия планирует устраивать встречи художников для их общения и создания коллабораций. "Мы видим цель в создании комьюнити", - отметил он.

Ранее сообщалось, что часть доходов с продаж NFT-коллабораций с брендами студия планирует передавать в свой Фонд поддержки художников цифрового искусства. Первой выставленной в галерее цифровой коллекцией стала коллаборация сервиса "Яндекс.Еда" с художником Русланом Вяльцевым.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.