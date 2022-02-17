В Северной Осетии почти в два раза снизилось число преступлений среди несовершеннолетних

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 февраля. /ТАСС/. Количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось почти в два раза в Северной Осетии. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по республике Альберт Сабанаев на заседании межведомственной комиссии при правительстве региона по делам несовершеннолетних, защите их прав и интересов.

"Докладчик привел конкретные цифры: по итогам 2021 года на территории республики количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 47,1% (с 70 до 37)", - говорится в сообщении.

Удельный вес преступлений, совершенных подростками в регионе, остается одним из самых низких по РФ и составляет 0,7%.

Добиться таких результатов удается благодаря работе с подростками. В республике отмечается неполный охват допобразованием детей школьного возраста: на сегодняшний день 30% из них не имеют возможности посещать различные кружки и секции, что также создает почву для вовлечения в противоправную деятельность.

При этом в школах и учреждениях дополнительного образования активно проводится работа с трудными подростками. Так, в прошлом году во всех школах республики провели социально-психологическое тестирование, позволившее выявить детей из группы риска. По информации специалиста Министерства образования, школьные психологи работают с ними в индивидуальном порядке.