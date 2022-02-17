Эксперт: каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Каждое пятое электронное письмо в России - это спамом, отправленный мошенниками. Об этом сообщается в отчете о киберугрозах разработчика антивирусных решений Eset.

"Каждое пятое электронное письмо в России - спам, отправленный мошенниками", - поясняется в релизе к отчету компании.

Самая высокая доля входящего спама зарегистрирована в Китае с показателем 56%. Далее следуют Сингапур, Аргентина, Индия. Россия занимает пятое место в этом рейтинге: от 18% до 27% входящих писем содержали спам и нежелательную информацию, выяснили исследователи.

По их данным, 16% всех мошеннических спам-писем в мире отправляют мошенники из США, затем идут Япония (13,3%), Китай (9,6%), Франция (7,0%) и Польша (6,6%).

Чаще всего мошенники используют в письмах тему COVID-19, также они стали использовать термин "омикрон" и другие штаммы коронавируса, пояснили в компании.

Как правило, злоумышленники маскируют письма под предложение получить государственные льготы или выплаты после болезни, и просят предоставить персональные данные, включая номера телефонов, а также паспортные и банковские данные пользователей.

Данные рассчитаны, исходя из более чем 100 млн цифровых датчиков компании по всему миру.