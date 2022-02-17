На фасаде Останкинской башни будут транслировать поздравления ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поздравления и открытка появятся на медиафасаде Останкинской башни ко Дню защитника Отечества. Также телебашни Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в различных городах 23 февраля включат праздничную подсветку, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе РТРС.

"Телебашни РТРС поздравляют с Днем защитника Отечества. Весь день 23 февраля Останкинская телебашня будет транслировать поздравления защитникам Отечества. Ровно в 00:00 мск 23 февраля на медиафасадах Останкинской телебашни появится поздравительный видеоролик - надпись "С 23 февраля" и герб России", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в период с 08:00 до полуночи на медиафасаде Останкинской башни будет появляться видеопоздравление Смоленскому метромосту: "Метромост, ты мой герой!". В ответ на фасаде моста появится надпись: "Любой подвиг ради тебя, Останкинская башня!". Эта "переписка" завязалась еще 14 февраля, в День всех влюбленных. Также с 17:00 мск до полуночи Останкинская телебашня украсится праздничной подсветкой.

"Поздравления с Днем защитника Отечества появятся на телебашнях РТРС и в других городах. Так, телебашня Ростова-на-Дону поздравит мужчин анимированным российским флагом, изображением танка, звезд и георгиевской ленты. Дополнят праздничный сценарий подсветки слова поздравлений и салют. В Перми разработан особый сценарий "Февромарт" - на башне появится "танцующий" эффект, калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды", - добавили в пресс-службе сети.

Также в честь праздника зажгутся подсветки и в ряде других городов - Твери, Туле, Екатеринбурге, Белгороде, Саратове и Пензе. "Казанская башня РТРС дополнительно к словам поздравления окрасится в камуфляжные цвета. В Великом Новгороде надпись на башне "С 23 февраля" появится на фоне мерцающих гирлянд в цветах флага России", - заключили в пресс-службе.