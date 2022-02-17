Более 210 общественных пространств и около 600 дворов благоустроят в КБР к 2024 году

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) построят и приведут в порядок более 210 общественных пространств и около 600 дворовых территорий по программе "Формирование современной городской среды" к 2024 году. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в четверг на своей странице в Instagram.

Руководитель республики принял участие в совместном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", Президиума правкомиссии по региональному развитию и коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ. Заседание прошло под руководством зампреда правительства Марата Хуснуллина.

"Более 1 млрд рублей предусмотрели на строительство систем водоснабжения и водоотведения в районах жилой застройки в Нальчике. В рамках программы "Формирование современной городской среды" создадим и благоустроим к 2024 году 216 общественных пространств и 596 дворовых территорий", - написал Коков.

Объемы жилищного строительства в республике по итогам 2021 года увеличились, введено свыше 514 тыс. кв. м жилья, построили 39 многоквартирных домов. "Важную роль в стимулировании этого процесса, в том числе для индивидуального застройщика играет инфраструктурное строительство", - отметил Коков.

В текущем году в КБР начнут проектировать новые очистные сооружения в Нальчике и завершат эту работу в Тырныаузе. "Уже начали строительство Баксанского группового водопровода и приступаем к реконструкции канализационного коллектора от Поляны Азау до поселка Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в самом поселке (в курортном районе Приэльбрусье - прим. ТАСС). На следующий год планируем строительство Зольского группового водопровода", - уточнил глава КБР.