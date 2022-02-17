В КЧР до 2026 года проведут газопровод для более чем 20 населенных пунктов

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Более 180 км газопроводов построят в Карачаево-Черкесии к 2026 году, что позволит обеспечить газом более 20 населенных пунктов, в том числе горнолыжный курорт "Домбай". Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram по итогам встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым.

"Обсудили с министром темпы газификации Карачаево-Черкесии. Как отметил Николай Григорьевич, наша республика достигла значительных успехов в улучшении доступности газа для населения. Эту работу мы продолжаем еще более активными темпами. К 2026 году в КЧР планируется построить более 180 км газопроводов. Это более 20 населенных пунктов, в том числе и наш знаменитый курорт "Домбай", а также отдаленные аулы Учкуланского ущелья", - написал Темрезов

По его словам, в регионе продолжает действовать программа социальной догазификации. На сегодняшний день завершены работы по подключению 803 потребителей до границ земельных участков.

Руководитель региона также обратил внимание, что Карачаево-Черкесия включилась в работу по консолидации территориальных сетевых организаций, что позволит заметно повысить качество, надежность и стабильность систем энергоснабжения потребителей.

Ранее в ПАО "Газпром" сообщили, что инвестиции компании в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии в 2021-2025 годах составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы компания намерена построить межпоселковые газопроводы в Карачаевском и Урупском районах. "Газпром" также проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций, это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах республики и в городе Черкесске.