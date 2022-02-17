В EMA заявили, что сочетание вакцин от коронавируса является безопасным и эффективным

ГААГА, 17 февраля. /ТАСС/. Все исследования подтверждают, что использование при бустерной вакцинации препаратов, отличных от тех, которые применялись при первичной вакцинации, является безопасным и эффективным. Об этом заявил в четверг на брифинге глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Все исследования указывают на то, что такой подход является безопасным и эффективным, - отметил он. - Данные свидетельствуют, что использование в качестве бустера мРНК-вакцины, отличной от той, которая использовалась при первичной вакцинации, способствует выработке аналогичного или даже более сильного иммунного ответа, чем при использовании одной и той же вакцины".

"В том числе это применимо к ситуациям, когда для первичной вакцинации использовалась векторная вакцина", - подчеркнул эксперт.

По словам Кавалери, производители вакцин Comirnaty и Spikevax уже подали заявки в EMA, чтобы внести изменения в инструкции по применению и разрешить использование препаратов в качестве бустера в независимости от того, какая вакцина использовалась для первичной вакцинации. "Мы изучаем данные, представленные компаниями в поддержку этих заявок", - сказал он.