В Карачаево-Черкесии напишут диктант на пяти языках народов республики

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Диктант на пяти государственных языках Карачаево-Черкесии - карачаевском, абазинском, русском, ногайском и черкесском напишут в регионе 21 февраля в честь Международного дня родного языка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Карачаево-Черкесского госуниверситета им. У. Д. Алиева.

"21 февраля Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева проведет Международный тотальный диктант на языках народов Карачаево-Черкесской Республики: абазинском, кабардино-черкесском, карачаево-балкарском, ногайском. Для проведения диктанта подготовлены офлайн и онлайн площадки, отобраны и утверждены тексты, организовано информационно-техническое сопровождение", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что основная площадка на базе вуза начнет свою работу 21 февраля в 12:30, для онлайн-участников будет создана ссылка на главной странице официального сайта kchgu.ru. В мероприятии также запланировано участие представителей разных регионов России и зарубежных стран, в которых проживают диаспоры соответствующих народов - Абхазии и Турции.

"В Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева стало хорошей традицией ежегодно 21 февраля - в Международный день родного языка - подводить итоги работы коллектива по проблеме сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесии за предыдущий год, а также отмечать этот День конференциями, фестивалями, конкурсами и другими мероприятиями. Международный диктант будет проведен с целью популяризации и сохранения языков, мотивации к изучению и возможности оценить свой уровень владения ими", - рассказал директор Центра исследования языков КЧР Сергей Пазов, его цитирует пресс-служба.